Santacroce | Fossi in Lukaku aspetterei il Napoli

(Di venerdì 2 agosto 2024) Fabiano, ex difensore del, è intervenuto a “Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni: “Avrei giocato braccetto a destra nella difesa a tre di Conte? Penso proprio di sì. Il braccetto è un bel ruolo, che deve saper fare l’uno contro uno. Osimhen? Tutto è possibile con il mercato, ci può stare anche che se vada in Arabia. Spero si riesca a chiudere con il PSG per il ragazzo e per ilper avere i soldi per chiudere i colpi che ha sul taccuino.? Al suo postoil, perché conosci Conte e il progetto. Dovessi fare una valutazione,il