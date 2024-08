Megalopolis una comparsa conferma le molestie da parte di Coppola e sbugiarda la collega | Mi ha baciato

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Sono emersi nuovi sviluppi nel caso delle presuntesubite da alcune comparse donne sul set di, ultimo ambizioso progetto di Francis Ford; l’attrice Lauren Pagone, nota nell’ambiente per aver lavorato da figurante in produzioni come Mayor Of Kingstown, ha infatti corroborato, in una dichiarazione esclusiva rilasciata a Variety, le indiscrezioni lanciate una settimana fa dalla stessa testata, secondo le qualiavrebbe tenuto comportamenti non consoni nei confronti di alcuni membri donna del cast, baciandole sulla guancia senza consenso nel corso delle riprese di una scena collettiva ambientata in un nightclub.