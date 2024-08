Bagnaia ‘distrugge’ Marquez | è già guerra

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 2 agosto 2024) Uno a zero percolpito e affondato: “I giochi di pressione psicologica non servono a niente con me”. Ecco cosa è successo. “Sono veramente felice di poter compiere questo grande passo a partire dal 2025 e grato della fiducia che Ducati ha riposto in me”. È con queste parole che, nello scorso mese di giugno, Marcha ufficializzato la notizia che era nell’aria già da un po’ ma di cui mancava ancora l’ufficialità. Francescosi prepara ad accogliere Marcnel team (LaPresse) – Ilveggente.itAffiancherà Peccodal Mondiale 2025 e gli appassionati sono impazienti di scoprire come se la caverà lo spagnolo in tuta rossa. L’iberico ha firmato con la casa di Borgo Panigale un contratto biennale: ha preso il posto di Enea Bastianini e resterà fino (almeno) al 2026. Sempre a patto che, prima di allora, non accada quello che in tanti temono.