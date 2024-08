Shane McMahon commenta l’incontro con l’AEW | Con Tony Khan è stato un ottimo incontro

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 1 agosto 2024)traha scatenato speculazioni su un potenziale ingresso dell’ex dirigente della WWE nell’All Elite Wrestling. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, le recenti notizie suggeriscono che le discussioni tra i due siano state positive.traSecondo quanto riportato da WrestleTalk e Fightful,si sono incontrati all’inizio di questa settimana per “discutere possibilità future”.si è svolto in un ufficio privato dell’aeroporto di Arlington, Texas, e WrestleTalk ha ottenuto una foto che ritrae i due durante la riunione. La dichiarazione diIn una dichiarazione rilasciata a Bully Ray e letta durante il programma Busted Open After Dark,ha confermato di aver avuto un “” con