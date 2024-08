Salvini gioca a fare il sovranista ma non si cura della vera odissea dell’estate italiana | i trasporti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Il Terzo mondo che Matteo, da capo leghista, non vuole qui – da noi – fermando l’immigrazione, ce lo sta costruendo qui, sempre da noi, da ministro. Non c’è convoglio che non sia naufragio, non esiste volo che non diventie tra ritardi, condizionatori sfiatati, piedi pesti, toilette inavvicinabili e sudate di fetida sugna per chiunque s’avventuri in un viaggio l’Italia deiè diventata un campo profughi, un centro di raccolta dove in luogo delle hostess e degli steward sbucano gli operatoriProtezione Civile.