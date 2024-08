MotoGP Jorge Martin | Non ho mai staccato durante le pausa ho analizzato le mie cadute

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 agosto 2024) A Silverstone con la voglia di tornare ad incidere. Scalda i motori, pronto ad affrontare con grandi ambizioni il GP della Gran Bretagna, decimo appuntamento del Motomondiale 2024 diche ritorna dopo la lungaestiva. L’obiettivo per il centauro in forza alla Ducati Pramac sarà scendere in pista con la consapevolezza di avere imparato dai propri errori. Lo spagnolo infatti in occasione dell’ultima gara in Germania si è reso protagonista di una caduta, molto simile per dinamica alle altre due arrivate nel corso della stagione. Nel classico media day del giovedì, il pilota ha affrontato principalmente questo aspetto: “Per prima cosa voglio congratularmi con Pecco per il matrimonio, l’ho fatto in privato – ha detto– E’ stato un bel momento per lui.