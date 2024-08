La sagra del ’Burbughjon’ Si rinnova nel weekend un’antica tradizione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 agosto 2024) Scatta domani al Parco della Madonna degli Oliveti una tre giorni di specialità culinarie, con animazione e intrattenimento musicale. Tutto è pronto, infatti, per la storica ’del Burbughjon’, una delle sagre più antiche riportata in auge dal centro culturale apuano ’Luigi Bonacoscia’ che si svolge, appunto, nella zona degli Oliveti a Massa. Ma cos’è il "burbughjon"? "Una volta le donne andavano nei campi a cercare e a raccogliere le erbe spontanee commestibili – racconta Annita Tonarelli, del gruppo promotore –. Cuocevano tutto in grandi pentole mettendo insieme tutte le verdure, sia quelle coltivate negli orti che quelle spontanee raccolte nei campi. Questo insieme, in dialetto massese, si chiama appunto. Una cucina povera ma ricca di principi nutritivi importanti.