La Gen Z non ha più un rapporto con i nonni dicono di non aver tempo da dedicare a loro | cambiano i rapporti all’interno delle famiglie

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Una volta ierano considerati il faro, quelli da cui rifugiarsi per un consiglio, una coccola, quelli considerati più affidabili e discreti degli stessi genitori. Ma gli anni passano, le societàcosì come le dinamiche familiari. Da un sondaggio condotto da Carewell e pubblicato da Fortune.com in America tra i nati tra il 1997 e il 2012, emergono numeri chiari: “La Gen Z non ha più uncon i, solo il 18% dichiara die una relazione stretta con”. Dai dati emerge che “solo il 18% della Generazione Z afferma die una relazione forte con irispetto al 32% dei Millennial e al 41% della Generazione X. Quasi la metà, il 45%, degli intervistati totali, chiama isettimanalmente, il 30% li chiama mensilmente, il 7% li chiama annualmente e l’11% non li chiama mai”.