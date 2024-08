Istat | in un anno +337mila occupati

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 1 agosto 2024) 10.50 Nei dati, a giugno 2024, rispetto a maggio, cresconoe dise diminuiscono gli inattivi. L'occupazione segna +0,1% (+25mila unità) per uomini, dipendenti permanenti, autonomi,25-34enni e ultracinquantenni. Cala invece per donne, tempo determinato, 15-24enni e 35-49enni. In un(+1,4%). Il tasso di occupazione sale al 62,2%, quello di disoccupazione al 7%. Gli inattivi sono -41mila (-0,3%); +23mila e +1,3% le persone che cercano lavoro.