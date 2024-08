Emmanuel Macron e il bacio appassionato della ministra dello Sport | la foto che fa discutere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Roma, 1 agosto 2024 – Unche non è passato inosservato quello che il ministroe dei Giochi olimpici e paralimpici francese Amélie Oudéa-Castéra ha rivolto al presidentein occasionecerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi. Nell’istante (o pochi istanti) immortalati daigrafi dell’Afp si vede il ministro cingere il collo del presidente con la mano e baciarlo sulla guancia, vicino all’orecchio, che Oudéa-Castéra tocca con i suoi capelli. Unsenza dubbio molto diverso dai saluti che si scambiano generalmente le cariche istituzionali o da quelli a cui ci siamo abituati in epoca Covid. Qua la distanza è annullata, il calore è massimo, così come potrebbe sembrare la confidenza. Ma unaresta pur sempre una, che a volte estrapolata dal contesto può avere un significato completamente diverso.