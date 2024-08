Disabile cacciata da un bagno privato in Liguria

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 1 agosto 2024) Isabella, una donna, era in vacanza incon il marito Maurizio e le figlie quando è statain malo modo dalla spiaggia dal gestore dei bagni Martini di Ceriale. Era l’11 luglio scorso. E a far infuriare il titolare della concessione del lido è stato il fatto che la famiglia non avesse pagato il posto nell’arenile. A Ceriale, Maurizio e Immacolata erano sulla spiaggia attrezzata dopo che, in quella libera, alcun bagnini avevano scaricato pietre e detriti. La donna è invalida al 100% e può prendere il sole per troppo tempo, così il coniuge vista la situazione (la spiaggia libera era piena di pietre e detriti) ha deciso di fare fagotto. Ma appena piantato l’ombrellone ai Bagni Martini, vicino allo scoglio, marito e moglie sono stati allontanati in malo modo.