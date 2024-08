Alla scoperta del valore ecosistemico delle piante | l’estate all’Orto Botanico di Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 agosto 2024) La vita umana dipende dalle, organismi che rappresentano l’82% della biomassa sul Pianeta. Normalmente si è soliti pensare agli alberi e ai fiori in riferimentoloro bellezza, e quindi alestetico del verde: questi non solo forniscono ossigeno e cibo, ma anche benefici che spesso restano invisibili e quindi sottovalutati, i cosiddetti servizi ecosistemici. “Gli Orti Botanici sono dei centri di biodiversità, capaci di comunicare e far percepire l’importanzae dei servizi ecosistemici che forniscono – spiega Francesco Zonca, curatorecollezioni dell’Ortodie neoeletto presidente della Rete degli Orti Botanici della Lombardia -. Servizi che rappresentano una ricchezza soprattutto in ambito urbano e non solo durante i periodi caldi, come”.