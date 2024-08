Addio a don Ruggero Orieli prete psicologo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) CARPINETIa don, ex parroco di Valbona e Mancasale. Il sacerdote si è spento all’alba di ieri al Sant’Anna di Castelnovo Monti. Aveva 90 anni e alcuni giorni fa era stato ricoverato per una grave crisi polmonare. Dal 2017 risiedeva insieme alla sorella Anna nella casa paterna nel comune di Carpineti, sulla statale 63. Donha svolto il suo servizio principalmente a Reggio come parroco di Mancasale e a Sassuolo come aiuto cappellano dell’ospedale e confessore nella chiesa di San Giorgio. Era nato a San Donnino di Marola il 15 ottobre 1933 e per lui fu naturale studiare nel seminario di Marola. La chiamata al sacerdozio trovò compimento nell’ordinazione presbiterale avvenuta nella Cattedrale di Reggio il 29 giugno 1960. Indossò sempre con orgoglio l’abito talare finché le sue condizioni di salute glielo hanno consentito.