Abiuso | Il mio sogno? Andare in doppia cifra

(Di giovedì 1 agosto 2024) Alla fine dell’allenamento a porte aperte svolto allo Zelocchi, hanno parlato due dei giovani più attesi di questo Modena di Pier Paolo Bisoli. Il primo a presentarsi ai microfoni è stato Fabio: "Il mister durante il ritiro di Fanano ha spinto al massimo, quasi a livelli proibitivi, però sono certo che raccoglieremo in campionato il lavoro che abbiamo fatto. Per quel che riguarda noi giocatori, si è creato un ottimo gruppo nel quale i ragazzi nuovi si sono inseriti bene".nell’intervista sfoggiava la casacca della prossima stagione: "La maglia è bellissima, anche nei particolari. Il mio obiettivo per la stagione? Beh,insarebbe il massimo, in ogni caso vorrei migliorare il bottino dell’anno scorso". Sabato si alzerà l’asticella quando arriverà al Braglia il Cagliari per un’amichevole di prestigio.