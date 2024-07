Sicurezza stradale Semafori con ’T-red’ nella zona di Marcialla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un nuovo sistema intelligente dicon T-red è attivo da qualche giorno a. Si tratta di tre postazioni, una centrale e due all’estremità del centro abitato della frazione di Barberino Tavarnelle che ha l’obiettivo di potenziare le condizioni didel traffico pedonale e veicolare. Si tratta, infatti, della messa in atto del progetto del Comune per migliorare ladella strada provinciale 49 proprio nel tratto urbano di, dall’inizio della frazione (km 2,800) alla fine del centro abitato (km 3,430). Per il sindaco David Baroncelli (foto), "si tratta di regolare il trafficostrettoia con un senso unico alternato. A monitorare la situazione, il sistema T-red per la verifica e il controllo del transito veicolare".