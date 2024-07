Sesto sgomberata la palazzina della Fondazione Vivivincent

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 luglio 2024)San Giovanni (Milano) – Sgomberato l’immobile di proprietà comunale in via Fogagnolo aSan Giovanni. “Fine dell’occupazione abusivacasa albergo da parte- esulta il sindaco Roberto Di Stefano – la situazione ereditata dalla sinistra era scandalosa, con i vecchi gestori che pagavano al Comune solo 206 euro all’anno di canone, a fronte di 90 famiglie ospitate nella”. L’immobile era stato affidato allaper tre anni, con la clausola che al termine del contratto la struttura sarebbe stata venduta. “Ma la– spiega Di Stefano –, sostenuta da alcuni rappresentantisinistra locale, ha deciso di occupare lo stabile, continuando a esercitare la funzione alberghiera e incassando gli affitti, senza fare interventi di messa a norma per sanare le situazioni di irregolarità”.