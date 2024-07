Quando Giorgia Meloni era giornalista al Secolo d’Italia | In redazione non c’era mai

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 31 luglio 2024) La premierha attaccato spesso i giornali daè a Palazzo Chigi. Parlando dell’inchiesta di Fanpage sui saluti romani dei giovani di Fratelliha detto che un lavoro del genere «non era mai successo in 75 anni di storia repubblicana». Chiamando in causa persino il presidente della Repubblica. «In altri tempi sono i metodi che usavano i regimi, infiltrarsi nei partiti politici. Non è un metodo giornalistico, perché sono stati utilizzati anche degli investigatori», ha sostenuto. Eppure anche. È iscritta all’albo dei professionisti dal 16 febbraio 2006. Esattamente come l’alleato Matteo Salvini, iscritto dal 1999 dopo l’esperienza a La Padania. E come Antonio Tajani, sospeso d’ufficio dopo una vita al Giornale e al Tempo.