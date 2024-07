Parigi 2024 Abodi | Angela Carini contro atleta trans è una gara non equa

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Milano, 31 lug. (askanews) – “Trovo poco comprensibile che non ci sia un allineamento nei parametri dei valori minimi ormonali a livello internazionale, che includa quindi europei, mondiali e Olimpiadi. Nell’evento che rappresenta i più alti valori dello sport si devono poterntire la sicurezza di atleti e atlete, e il rispetto dell’competizione dal punto di vista agonistico. Domani, pernon sarà così”. Così in una nota il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea, in relazione alla sfida di boxe femminile ai Giochi olimpici diche vedrà domani l’italianacombatterel’algerina Imane Khelif,gender.