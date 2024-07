Non rimandate quella visita travolti dal turbinio ansiogeno della vita moderna E fatevi supportare Perché lo stress uccide il corpo l’ossitocina abbracci e sorrisi - e la ricerca - lo fanno rinascere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 luglio 2024) «Sarai devastata. Scioccata. Incredula». Gaia Padovan non usa giri di parole per descrivere lo stato d’animo di una donna che riceve la diagnosi di un tumore al seno. Con un lungo post condiviso su Instagram, la giornalista Mediaset ha rivelato che a maggio le è stato diagnosticato «un tumore al seno localmente avanzato con metastasi ai linfonodi. Una notizia che ti annienta». Ma che ha deciso di condividere con i follower per lanciare un appello: «La prevenzione vi salva la».