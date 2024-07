LIVE Tiro a volo Olimpiadi Parigi in DIRETTA | l’italia si affida a Silvana Stanco comincia la quinta serie!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 31 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:03 3/3 perin queste prime battute di11:01 Si parte! TUTTI CON! 10:57 Ancora pochi minuti e comincerà la. Incrociamo le dita, Amici di OA Sport! 10:56 La partita si gioca con le cinesi Wu e Zhang (97/100), con l’atleta del Guatemala Ruano Oliva (97/100) con la lusitana Coelho de Barros e con l’australiana Smith ( entrambe a 96/100). 10:54 Le iberiche partono con il vantaggio non indifferente di due piattelli (99/100). 10:50 Tuttaviaha già dimostrato di valere e non poco in un contesto olimpico. Il quinto posto a Tokyo 2021, alla prima partecipazione, parla per lei. Oggi è arrivato il momento di alzare l’asticella 10:46 Nella quartatante avversarie hanno accusato il colpo. Gli ultimi venticinque tiri saranno cruciali.