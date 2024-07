I ricavi di Mondadori nel semestre salgono a 3872 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024)chiude il primodell'anno conconsolidati netti pari a 387,2di euro, in crescita del 6,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Al netto della variazione di perimetro derivante dal consolidamento delle società Star shop e Chelsea Green Publishing, la crescita organica deiè del 3,8%. Il risultato netto adjusted risulta pari a 9di euro, in crescita di circa il 6% rispetto al primo2023. Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted sale a 40,9, con un incremento del 7% rispetto ai 38,2di euro del primo2023, grazie prevalentemente alle aree libri trade, retail e media. Confermata la solida generazione di cassa con cash flow ordinario pari a circa 67di euro. Il gruppo conferma le previsioni per il 2024, sia con riferimento ai dati economici sia a quelli finanziari.