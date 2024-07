Harris sfida Trump sull' immigrazione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 31 luglio 2024) 2.19 Nel suo comizio ad Atlanta, la vicepresidente Kamala, candidata dem in pectore per la Casa Bianca ha attaccato Donaldparagonandolo nuovamente a truffatori e predatori sessuali, ma anche per la prima volta. La leader dem ha promesso di rilanciare "l'accordo sul confine che lui ha ucciso in Congresso" perchè "non gli interessa la sicurezza del nostro Paese ma sé stesso".Secondo un nuovo sondaggio Reuters/Ipsossarebbe in testa di un punto rispetto a:43 a 42%