Famoso attore italiano in Emily in Paris | Ho già girato le scene

(Di mercoledì 31 luglio 2024)inè una serie leggera e senza pretese eppure, nonostante queste premesse, ha conquistato in tutto il mondo moltissimi fan. La quarta e ultima stagione, che sarà divisa in due parti, uscirà il 15 agosto e il 12 settembre e vedrà nel cast anche un: Raoul Bova. Il gran finale diin, infatti, è statoun po’ a Parigi e un po’ a Roma e per questo il cast è stato impreziosito da alcuni volti italiani, il più celebre è senza dubbio il sopracitato Bova. L’avrà una parte con Sylvie, la boss dell’agenzia, interpretata dall’attrice Philippine Leroy-Beaulieu. “Ho fatto prova costumi a Parigi in un contesto produttivo gigante e curatissimo. Poi le riprese a Roma. La prima scena? A letto con Philippine Leroy-Beaulieu, la boss Sylvie dell’agenzia, così, tanto per rompere il ghiaccio.