Come godersi kayak e SUP in sicurezza

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Siete tra quelli che praticano gli sport da pagaia, che sia uno un SUP (Stand Up Paddle)? Allora siete parte di una tribù che ama galleggiare placida sul pelo dell’acqua, in una sorta di catarsi che produce cumuli di endorfine. Perchè una canoa, una tavola e una pagaia messa in acqua – al mare o al lago poco importa - significano divertimento e allenamento, ma non solo: SUP emodellano il fisico perché fanno lavorare parecchio addominali, pettorali e dorsali. Acquisendo la tecnica corretta, a questi distretti muscolari nel caso del SUP si aggiungono anche le gambe, dato che si sta in piedi e con i muscoli si deve compensare la perdita di equilibrio.