Caso Toti la richiesta è ufficiale | a breve la decisione

(Di mercoledì 31 luglio 2024) IlGiovannicontinua a tenere banco. Dopo le dimissioni, il presidente ligure si sta concentrando sulla vicenda giudiziaria e ci sono novità molto importanti. Non si fermano le novità suldi Giovanni. L’ormai ex presidente ligure nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni da governatore della Regione. Unache era nell’aria da tempo e necessaria per potersi concentrare principalmente sulla sua vicenda giudiziaria e dimostrare l’estraneità all’inchiesta che lo vede indagato per corruzione. Il presidente dimissionario Giovanni– cityrumors.it – foto AnsaUn fascicolo che ha portato la Procura ad emettere un mandato di custodia cautelare ai domiciliari per. Una misura che ormai è in vigore da circa tre mesi ed ora ci potrebbero essere delle importanti novità.