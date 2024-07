Call of Duty Modern Warfare 3 | Il nuovo regalo per gli abbonati PlayStation Plus viene dall’Antica Roma

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Chi gioca aofsu, ed è ovviamente abbonato al servizio in abbonamento, sa già che con l’inizio di ogni nuova Stagione, Sony in collaborazione con Activision mette a disposizione un bundle esclusivo da riscattare senza costi aggiuntivi, il quale include il più delle volte una Skin, questa volta tocca al soldato dell’Antica. Avete già saputo cheofè entrato a far parte del Game Pass?Combat Pack perofIlCombat Pack che prende il nome di Elysium, offre una varietà di oggetti in-game che miglioreranno l’esperienza dei giocatori. All’interno del bundle, gli utenti troveranno: Skin Operatore per Lockpick: Questa skin trasforma Lockpick in una gladiatrice, offrendo un look unico e aggressivo sul campo di battaglia.