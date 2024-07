Tu sei pazzo! Italia derubata nella finale del fioretto la sbroccata che spiega tutto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2024) La vittoria nelè del campione uscente Cheung Ka Long, ma il secondo posto di Filippo Macchi ha lasciato discutere per la modalità con cui è arrivato. La doppia non decisione su un colpo alla pari dei due schermidori, durante il 14-14, e il terzo colpo vinto poi dal rivale, sempre su decisione rivista dell'arbitro, che ha scaldato parecchio gli animi. E mandato su tutte le furie diversi componenti: da Macchi, al suo allenatore Stefano Cerioni fino al presidente Paolo Azzi della Federscherma. Quest'ultimo ha dichiarato a LaPresse: "Stiamo predisponendo una protesta ufficiale al CIO in accordo col presidente Malagò — le sue parole —. Fortunatamente il Presidente Bach, campione olimpico di, ha visto". Cerioni è andato su tutte le furie dopo la decisione di premiare il cinese: "Tu sei", come mostrano le telecamere di Eurosport.