Tennis Lorenzo Musetti prosegue la sua marcia e avanza agli ottavi delle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024)il suo cammino alledi Parigi 2024. Il toscano ha superato in due set l’argentino Mariano Navone con il punteggio di 7-6 6-3 dopo poco meno di due ore di gioco.si è qualificato per glidi finale dove affronterà l’americano Taylor Fritz, che ha sconfitto in rimonta il britannico Jack Draper con il punteggio di 6-7 6-3 6-2. Il toscano ha chiuso la partita con quindici vincenti e diciassette errori non forzati. Da migliorare sicuramente il rendimento con la seconda di servizio (48% di punti vinti). Navone ha sicuramente pagato i 30 errori non forzati, a fronte di soli 13 vincenti. Partenza lanciata diche strappa subito il servizio in apertura di match a Navone. Il toscano continua a dominare e si procura un’altra palla break nel terzo game, sfruttandola subito con un bel dritto vincente.