Spettacolo si aggiungono date per I Tre Moschettieri-Opera Pop

(Di martedì 30 luglio 2024) Roma, 30 lug. (askanews) – Dopo l’annuncio delle anteprime a Milano e Roma, nuovesial calendario de “I TrePop” che debutterà il 2 novembre 2024 con la data zero a Isernia, per proseguire nei mesi successivi nei più importanti teatri italiani. “Tutti per uno, uno per tutti!”. Il motto più famoso del romanzo di Dumas, simbolo di un’amicizia incorruttibile, prende vita in questa nuova versione musicale italiana de “I TrePop” prodotta da Stefano Francioni e dal Teatro Stabile d’Abruzzo, (di cui è direttore artistico Giorgio Pasotti).