Maifredi rassicura | Inter avvantaggiata per lo Scudetto Il motivo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 30 luglio 2024) Luigiancora non crede nelle possibilità delle rivali contro l’. I nerazzurri avvantaggiati per un, l’vento su TMW Radio. RIVALI – Luigidefinisce il quadro della Serie A a poche settimane dall’inizio: «Juventus, Napoli e Atalanta saranno le anti-? Sulla carta sì. Bisogna stare attenti, tutto il rumore che si fa intorno al calciomercato viene cancellato dal campo, che dirà chi ha lavorato bene o meno. Bisogna vedere se i giocatori presi saranno funzionali al nostro campionato. E’ chiaro che questi tre hanno le tre squadre che potenzialmente potrebbero insieme al Milan insidiare l’, che però per i movimenti in anticipo fatti e la società che ha, parte. C’è l’entusiasmo delle piazze di Napoli e Juventus per gli arrivi di Conte e Motta, Gasperini ormai è una sicurezza invece.