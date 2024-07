LIVE Italia-Egitto Olimpiadi Parigi volley in DIRETTA | gli azzurri si giocano l’accesso ai quarti di finale!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti alladi, match valido per la seconda giornata della fase a gironi del torneo dimaschile delledi2024. Dopo l’ottimo esordio contro il Brasile, la nazionale di Fefè De Giorgi vuole continuare al meglio il suo percorso, con l’obiettivo dell’oro olimpico ben saldo in mente. Gianelli e compagni hanno esordito come meglio non potevano contro la nazionale verdeoro imponendosi con un 3-1 autoritario e mostrando unllo di gioco che fa ben sperare per il prosieguo del torneo. Glial momento occupano la seconda nella pool B alle spalle della Polonia, al momento i Campioni d’Europa in carica sono in vantaggio grazie al quoziente set.