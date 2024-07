LIVE Italia-Croazia 10-8 Olimpiadi Parigi pallanuoto in DIRETTA | gli azzurri provano ad allungare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.02 Gol di Zuvela!10-8. 4.18 Inferiorità numerica per l’. 4.29 Goooooooooool!! Glisono perfetti in superiorità numerica con Presciutti che si libera sul secondo palo e trova la rete del +3.10-7. 4.49 Superiorità numerica per gli. 4.59 Gol!! Questa volta i croati non sbagliano in superiorità numerica con la rete dal centro di Fatovic.9-7. 5.19 Superiorità numerica per la. TIME-OUT5.26 Goooooooooooool!! Contro fallo della, parte in contropiede Di Fulvio che davanti a Bijac non sbaglia.9-6. 5.43 Traversa!! Si stampa sul legno il tiro a botta sicura di Buric. 5.55 Espulsione di Velotto, superiorità numerica per i croati. 6.20 Gooooooooooool!! Fondelli sale altissimo, schiaccia la palla e batte il portiere croato.8-6. 6.