Le sfide dell’Autodromo Società benefit Mission tra sport ed educazione stradale

(Di martedì 30 luglio 2024) Rinnovo del consiglio d’amministrazione dell’Amub Spa, l’azienda proprietaridell’Umbria, che rimarrà in carica fino al 2026. A guidare l’Amub, Roberto Battistelli, informatico di professione, dal 2009 fondatore e AD di un’azienda nel settore IT, oggi partecipata uno dei più grandi gruppi italiani. Fanno parte del Cda anche il vicepresidente Francesco Ascani, l’amministratore delegato Roberto Papini, il presidente del Comitato di controllo Sandro Angelo Paiano. Nel Cda anche Fabio Castellani, membro del Comitato di controllo, Valeria Morettini, membro del comitato di controllo e l’avvocato Giulia Brunelli. "La sfida che sta in capo al nuovo Cda – ha detto il presidente di Aci Perugia, Ruggero Campi – è quella di rendere al meglio la peculiarità di Amub, ovvero la scelta di diventare