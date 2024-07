La nuova barberia del centro aperta tutti i giorni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 30 luglio 2024) Inaugurato in via Cesare Battisti un nuovo negozio di"Tip top barber shop" il cui proprietario è Abdennabi Mzihri, 40 anni, originario del Marocco, da 22 anni residente in Italia. Con lui collaborano il nipote Taha Daraoui 24 anni, Antonio Salvatore De Finis 19 anni. Il negozio è stato arredato in stile antico inglese, ma con rifiniture moderne, tanto da attirare l’attenzione di chi passa. Dice Abdennabi Mzihri: "Siamo apertidomenica compresa come i barbieri di una volta, dalle 9 alle 20".