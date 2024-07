Judo oggi calendario Olimpiadi Parigi 2024 | orari 30 luglio tv streaming italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 30 luglio 2024), martedì 30, andrà in scena la quarta giornata delin questedi. Sui tatami del Grand Palais Éphémère di Champ de Mars la rassegna a Cinque Cerchi regalerà non poche emozioni. Quest’verranno assegnati i seguenti titoli: -63 kg donne e -81 kg uomini. Giochi finora molto amari per l’Italia. Si sperava di ottenere molto di più dai primi giorni, ma per tutta una serie di ragioni le medaglie non sono arrivate. Le polemiche non sono mancate, in tutto questo, perché le valutazioni arbitrali hanno avuto un peso importante, specialmente se si pensa al percorso di Odette Giuffrida nei -52 kg e di Manuel Lombardo nei -63 kg. Saranno Antonio Esposito (-81 kg) e Savita Russo (-63 kg) a tenere alto il vessillo italico ed è difficile aspettarsi riscontri particolari dai due atleti nostrani.