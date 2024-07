Ex Montelungo approvato schema per il bando di gara Valesini | Obiettivo dare corso ai cantieri nel 2025

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 30 luglio 2024) Bergamo. Proseguono i passi avanti per l’inizio dei lavori di riqualificazione delle ex caserme-Colleoni. Nella giornata di lunedì 29 luglio è statolorelativo al disciplinare di, vale a dire il documento più importante relativo aldi assegnazione necessario a trovare una società di gestione del risparmio. Il compito della società vincitrice sarà quindi quello di gestire il fondo, consentendo così l’attuazione di progetti e la partenza dei relativi. Le strutture, di proprietà del Comune di Bergamo e di Cassa Depositi e Prestiti, che consentiranno, una volta terminati i lavori, di mettere a disposizione circa 450 alloggi universitari e nuove aule didattiche, iniziano così vedere la luce in fondo ad un tunnel che sembrava molto più lungo del previsto.