Equitazione | Danimarca molto bene nella prima giornata del dressage

(Di martedì 30 luglio 2024) A Versailles, dopo che le competizioni relative al concorso di completo sono andate in archivio, si sono aperti i contest equestri dialle Olimpiadi di Parigi 2024. Unache ha visto lain grade spolvero, grazie anche al punteggio messo a referto da Nanna Skodborg Merrald, in sella al suo Zepter: un totale di 78.028 che ha consentito anche all’amazzone nordica di passare il primo turno verso le finali del concorso individuale. A livello individuale, gli altri qualificati sono stato: l’olandese Dinja van Liere (Hermes – score 77.764 – Gruppo A), l’altro danese Daniel Bachmann Andersen (Vayron – score 76.910 – Gruppo B), il tedesco Frederic Wandres (Bluetooth Old – score 76.118 – Gruppo B), la britannica Becky Moody (Jagerbomb – score 74.938 – Gruppo C), e lo svedese Patrik Kittel (Touchdown – score 74.317 – Gruppo C).