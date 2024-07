Donna di 70 anni muore dopo puntura di zanzara tigre Sospetto caso di Chikungunya

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 30 luglio 2024) Unadi 70, residente a Spinea (Venezia), è deceduta oggi all’ospedale All’Angelo di Mestreessere stata ricoverata in terapia intensiva a seguito di unadi. Ilè che lapossa aver contratto la, una malattia virale trasmessa dalla(Aedes albopictus). Sono in corso accertamenti da parte dei sanitari per confermare la causa della malattia. Secondo l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità, dall’1 gennaio all’11 luglio 2024, sono stati segnalati 5 casi confermati di, tutti associati a viaggi all’estero, e nessun decesso. Leggi anche: West Nile, primo morto in Italia del 2024. Crescono i casi, il bollettino dell’Iss In ognil’Ulss 3 Serenissima ha predisposto la disinfestazione della zona da martedì 30 luglio a giovedì primo agosto.