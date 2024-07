Bergamo | donna uccisa ha telefonato al 118 telecamere potrebbero aver ripreso killer

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Milano, 30 lug. (Adnkronos) - Sharon Verzeni, la 33enne accoltellata in strada a Terno d'Isola, in provincia di, è riuscita a chiamare il 118 per farsi soccorrere mentre continuava a perdere sangue dalle coltellate alla schiena e al torace. Un ultimo gesto per provare a sopravvivere che non è bastato: è morta, alcune ore dopo, all'ospedale Papa Giovanni XXIII. Ma in quella telefonata, che i carabinieri fanno fatica a confermare, potrebbe esserci qualche elemento utile alle indagini, e ancor più nellepresenti in zona, lungo via Castegnate, dove è stata ferita poco dopo la mezzanotte.