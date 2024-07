A Uomini e Donne torna il Trono Gay | aperti i casting e spoiler nuovo tronista

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) I fan di Maria De Filippi ormai lo sanno, la conduttrice è sempre alla ricerca di idee nuove per le sue trasmissioni in quanto non ama la staticità. La presentatrice ama sperimentare e, probabilmente, è proprio questo il segreto del successo assicurato che hanno i suoi format. Ebbene, proprio in virtù di questo, di recente sono trapelate delle indiscrezioni alquanto interessanti secondo le quali sembra che la donna sia intenzionata a riportare in auge ilGay a. Ecco cosa è emerso. L’unica esperienza diGay ee il suo ritorno Era nella stagione 2016/2017 diquando il pubblico rimase spiazzato da una scelta presa da Maria De Filippi, ovvero, quella di introdurre ilGay nel suo talk show pomeridiano. Questa scelta generò molto sgomento; tra chi ne fu profondamente entusiasta e chi, invece, reputò il tutto un azzardo.