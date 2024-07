Venezuela Maduro vince le elezioni presidenziali Ma l’opposizione | Abbiamo vinto noi

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nicolasè stato proclamato vincitore delletenute in, macontesta il risultato, affermando di aver ottenuto il 70 per cento dei voti, mentre anche alcuni Paesi vicini mettono in dubbio i dati ufficiali diramati da Caracas. Secondo il Consiglio elettoraleno,è stato rieletto con il 51,2 per cento delle preferenze, mentre il candidato delEdmundo Gonzalez Urrutia avrebbe ricevuto il 44,2 per cento. Ma la coalizione di opposizionena afferma di aver ottenuto il 70 per cento dei consensi contro il 30 per cento del presidente uscente, contestando le cifre ufficiali.