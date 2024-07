Napoli Buongiorno si presenta | Qui grazie a Conte Mai alla Juve avrei tradito me stesso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 luglio 2024 – Giornata dizioni a Castel di Sangro, dove viene introdotto Alessandro, l'investimento per il presente e il futuro della difesa del. Sì al, noIl classe '99 ha innanzitutto spiegato il perché del suo addio al Torino, società che lo aveva eletto in tutto e per tutto come proprio emblema. "Quest'anno sono stato molto ricercato. Personalmente sarò sempre legato ai granata, ma era arrivato il momento di fare uno step ulteriore per la mia crescita. Ilin particolare mi ha corteggiato molto e già durante l'Europeo ho avuto molti contatti con i vertici della società". Tra essi figura anche Antonio, l'inevitabile calamita in sede di mercato. "Il mister l'ho sentito carico e motivato, così come il direttore sportivo e il presidente.