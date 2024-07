Meloni al Millennium di Pechino | Marco Polo insegna a osare vale per noi vale per sempre video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) “Quello di, come recita il nome della mostra, non è stato un viaggio solo fisico lungo la via della Seta ma di conoscenza. Che ha contribuito a modificare la percezione dell’Oriente in un periodo in cui la distanza era tale da sembrare incolmabile”. Così la premier Giorgiaintervenendo aall’inaugurazione della mostra sualMuseum accolta dalla soprano italianantina Volpe, che ha intonato il motivo su grande esploratore scritto appositamente per la mostra. Millenium Museum,ci“Il Milione – continua– è stato ben più di un diario di viaggio, è stato una finestra verso una cultura che allora in pochi in Europa potevano immaginare. Ha tracciato una strada che dall’Italia porta all’Oriente.