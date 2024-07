LIVE Tiro con l’arco Olimpiadi Parigi in DIRETTA | il sogno continua! L’Italia supera il Kazakistan agli shoot-off

Leggi tutta la notizia su oasport

10:42 8 PAOLI, 9. VINCIAMO NOIIIIIIIIIIIIIIIIIII 10:41 9 NESPOLI, 810:40 10 MUSOLESI, 910:39 ERA UN DIECI! SI VA SUL 4-4. PROSEGUE LA PARTITA! 10:38 9-10-9. Ma al momento i giudici stanno verificando la freccia delnon sicura che potrebbe essere un 10. Non tutto è perduto 10:37 8 Musolesi, 9 Nespoli, 10 per Paoli! 10:36 Ora la tensione si fa ancora più alta. Arco al10:35 Si soffre! Ilsegna 9-9-10. Situazione invariata 10:34 10 Musolesi, 9 Nespoli, 9 Paoli (freccia non sicura). Vediamo come rispondono i kazaki 10:34 Parte di nuovo10:32 9-10-10 per ilche pareggia i conti a 55. Italia-3-3. Si va al quarto set.