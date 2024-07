Le potenzialità nascoste dell’innovazione sociale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Due decenni fa co-housing, giardini di comunita?, orti condivisi, gruppi di acquisto, gruppi di mutuo aiuto, nuovi centri sociali e culturali erano ancora allo stadio di primi prototipi molto legati alle peculiarita? dei contesti in cui erano nati e alle persone che avevano saputo pensarli e realizzarli. Pero? gia? allora erano in grado di dimostrare che le idee di servizio su cui si basavano erano fattibili: qualcuno, da qualche parte, era riuscito a metterle in pratica. A partire da li?, ciascuna di queste idee ha avuto una sua storia. Qualcuna si e? esaurita presto. Qualcuna e? rimasta bloccata allo stadio iniziale. Qualcuna e? stata in grado di durare nel tempo e talvolta di ispirare altri gruppi di persone in altri luoghi a fare qualcosa di simile. Qualcuna e? evoluta seguendo una sua traiettoria (la traiettoria, appunto).