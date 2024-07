Danny Ramirez della Marvel anticipa il nuovo costume di Falcon in Captain America 4

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 29 luglio 2024) Scritto daildiin4, Questo weekend, iStudios sono tornati al Comic-Con di San Diego con una presentazione spettacolare, la prima dopo due anni di assenza. Il pubblico è stato deliziato da un’anteprima di: Brave New World, con la presenza sul palco dei membri del cast Anthony Mackie, Harrison Ford e. Dopo il panel,ha parlato con ComicBook, rivelando la sua emozione nel vedere il suodae nel partecipare all’azione del film.: Brave New World Stupisce i Fan con Nuove Riprese e Rivelazioniha espresso il suo stupore nell’indossare ilda, una trasformazione che ha richiesto mesi di sviluppo. “Lo so, sono il