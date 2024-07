Dalla musica elettronica alla scrittura per svelare le contraddizioni del potere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel primo racconto di Isole, l’esordio letterario di Nicolás Jaar, una giovane ragazza di nome Wrenn si interroga sul significato del concetto di identità. Al suo popolo è stato implicitamente richiesto di non raggiungere mai nessun altro atollo dell’arcipelago circostante, rimanendo così isolato, nel vero senso del termine, dalle altre realtà per proteggere le proprie cieche convinzioni. Ed è proprio sulle isole e le cieche lotte identitarie degli uomini che si costruisce l’opera di Jaar. È la prima volta che Jaar parla pubblicamente di Isole, la sua prima antologia narrativa pubblicata da Timeo e che esordisce proprio in Italia dove l’artista ha vissuto dal 2017 al 2021: «Ho iniziato a scrivere parte di questi racconti a Torino attorno al 2018. Mi ci ero trasferito quando volevo smettere con la. Avevo lasciato New York, non volevo tornarci; avevo smesso di comporre.