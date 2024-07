Apre la mostra di abiti e costumi nelle sale della Villa-museo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) La rosa cuffietta di Mimì, la mantiglia di cui Manon Lescaut si serve per nascondere i suoi gioielli, il travestimento da popolana di Magda ne La Rondine e quello da aristocraticasua cameriera Lisette, il kimono di Cio-Cio-San: non c’è opera di Giacomo Puccini in cui il costume non costituisca un elemento centrale, immediatamente identificativosua protagonista. AllaPuccini di Torre del Lago “vanno in scena” così idelle eroine pucciniane. Nella residenza in cui il compositore visse per oltre vent’anni, fino al 29 novembre 2024 saranno esposti per la prima volta glioriginali realizzati per le protagoniste femminili de La Bohème, Manon Lescaut, Tosca e altri immortali capolavori, che proprio in queste stesse stanze videro la luce.