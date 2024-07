WWE | Jade Cargill espone l’infortunio subito nel tour giapponese

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 28 luglio 2024)dopo essersi messa in mostra nel suo primo stint in AEW, anche in WWE sta riscontrando parecchio successo, già dal suo debutto alla Royal Rumble del 2024, fino ad arrivare a diventare campionessa di coppia con Bianca Belair. Proprio le due ragazze, ieri, nel Live Event di Tokyo, in Giappone, si sono scontrate con Kairi Sane e Dakota Kai del Damage CTRL, con quest’ultime che si sono portate a casa la vittoria. Come sta? Poco più tardi,ha postato sulle storie di Instagram la foto di un brutto infortunioalla fronte. L’emoji della faccina con gli occhiali da sole che accompagna la foto lascia suggerire chenon sia preoccupata, nonostante la cicatrice. Qui trovate la storia diNella prossima puntata di SmackDown vedremoe Bianca Belair contro Alba Fyre e Isla Dawn con i titoli femminili in palio.