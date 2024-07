Sono consapevole che i miei giorni sono contati ma non ho paura Voglio far festa fino a 90 anni | Rod Stewart e il bilancio alla vigilia degli 80 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 luglio 2024) Il prossimo 10 gennaio taglierà il traguardo80, quindi è inevitabile tracciare un primo importantedella sua ricchissima vita. Rodsi è raccontato al tabloid The Sun, in un momento di pausa da unoshow di “The Hits”, al Caesars Palace di Las Vegas. Intanto l’artista ha in programma di sfruttare appieno gli “ultimi 15” che gli rimangono della sua vita e “di fareai 90. So che i, ma non ho”. “Dobbiamo tutti morire a un certo punto, quindi siamo tutti nella stessa situazione. – ha affermato – Mi divertirò il più possibile in questi ultimi. “Nonpiù come negli70 e 80 e non posso stare sveglio tutta la notte, ubriacarmi e impazzire come vorrei. Devo proteggere la mia voce prima di tutto. Più invecchi, più devi farlo. Bisogna bere tanta acqua.